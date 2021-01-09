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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Украина не рассматривает использование российской вакцины Спутник V — Степанов

Украина не будет применять российскую вакцину от коронавируса Спутник V. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в плане вакцинации Украины нет использования российской вакцины. Сейчас заключено соглашение с китайским производителем — фармацевтической компанией Sinovac Biotech. Также ведутся переговоры с другими компаниями.

Степанов рассказал, что массовая вакцинация населения в Украине будет проходить в пять этапов.

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Накануне Максим Степанов оценил возможность изготовления российской вакцины в Украине. По его словам, шансов у Спутник V попасть на украинский рынок почти нет. Для этого препарату нужно пройти три фазы испытания.

Источник: Настоящее время

Фото: УНИАН

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