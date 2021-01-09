9 января Министерство здравоохранения Украины сообщило о 4 846 новых случаях коронавируса, в частности заболело 168 детей и 176 медицинских работников. За время пандемии инфицировалось 1 110 015 украинцев.
За сутки вылечиться удалось 7 961 пациентам, всего выздоровели 786 306 человек, госпитализация понадобилась 2 411 лицу. За 24 часа от осложнений коронавируса умерло 80 пациентов. В общем зафиксировано 19 668 летальных случаев.
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Коронавирус в регионах
- м. Киев — 344;
- Винницкая область — 61;
- Волынская область — 108;
- Днепропетровская область — 471;
- Донецкая область — 189;
- Житомирская область — 179;
- Закарпатская область — 55;
- Запорожская область — 456;
- Ивано-Франковская область — 133;
- Киевская область — 375;
- Кировоградская область — 40;
- Луганская область — 149;
- Львовская область — 262;
- Николаевская область — 416;
- Одесская область — 299;
- Полтавская область — 160;
- Ровенская область — 80;
- Сумская область — 160;
- Тернопольская область — 70;
- Харьковская область — 223;
- Херсонская область — 44;
- Хмельницкая область — 47;
- Черкасская область — 353;
- Черновицкая область — 147;
- Черниговская область — 25.
Коронавирус в Украине 8 января
8 января в Украине было зафиксировано 5 676 новых случаев Covid-19, всего — 1 105 169. За сутки от осложнений коронавируса умерло 83 человека, госпитализация понадобилась 2402 пациентам.
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