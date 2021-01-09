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Факты / Украина
Людмила Богданова |

В Украине уменьшилось количество больных: за сутки 4 846 новых случаев Covid-19

9 января Министерство здравоохранения Украины сообщило о 4 846 новых случаях коронавируса, в частности заболело 168 детей и 176 медицинских работников. За время пандемии инфицировалось 1 110 015 украинцев.

За сутки вылечиться удалось 7 961 пациентам, всего выздоровели 786 306 человек, госпитализация понадобилась 2 411 лицу. За 24 часа от осложнений коронавируса умерло 80 пациентов. В общем зафиксировано 19 668 летальных случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Коронавирус в регионах

  • м. Киев — 344;
  • Винницкая область — 61;
  • Волынская область — 108;
  • Днепропетровская область — 471;
  • Донецкая область — 189;
  • Житомирская область — 179;
  • Закарпатская область — 55;
  • Запорожская область — 456;
  • Ивано-Франковская область — 133;
  • Киевская область — 375;
  • Кировоградская область — 40;
  • Луганская область — 149;
  • Львовская область — 262;
  • Николаевская область — 416;
  • Одесская область — 299;
  • Полтавская область — 160;
  • Ровенская область — 80;
  • Сумская область — 160;
  • Тернопольская область — 70;
  • Харьковская область — 223;
  • Херсонская область — 44;
  • Хмельницкая область — 47;
  • Черкасская область — 353;
  • Черновицкая область — 147;
  • Черниговская область — 25.

Коронавирус в Украине 8 января

8 января в Украине было зафиксировано 5 676 новых случаев Covid-19, всего — 1 105 169. За сутки от осложнений коронавируса умерло 83 человека, госпитализация понадобилась 2402 пациентам.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

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