9 января Министерство здравоохранения Украины сообщило о 4 846 новых случаях коронавируса, в частности заболело 168 детей и 176 медицинских работников. За время пандемии инфицировалось 1 110 015 украинцев.

За сутки вылечиться удалось 7 961 пациентам, всего выздоровели 786 306 человек, госпитализация понадобилась 2 411 лицу. За 24 часа от осложнений коронавируса умерло 80 пациентов. В общем зафиксировано 19 668 летальных случаев.

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Коронавирус в регионах

м. Киев — 344;

Винницкая область — 61;

Волынская область — 108;

Днепропетровская область — 471;

Донецкая область — 189;

Житомирская область — 179;

Закарпатская область — 55;

Запорожская область — 456;

Ивано-Франковская область — 133;

Киевская область — 375;

Кировоградская область — 40;

Луганская область — 149;

Львовская область — 262;

Николаевская область — 416;

Одесская область — 299;

Полтавская область — 160;

Ровенская область — 80;

Сумская область — 160;

Тернопольская область — 70;

Харьковская область — 223;

Херсонская область — 44;

Хмельницкая область — 47;

Черкасская область — 353;

Черновицкая область — 147;

Черниговская область — 25.

Коронавирус в Украине 8 января

8 января в Украине было зафиксировано 5 676 новых случаев Covid-19, всего — 1 105 169. За сутки от осложнений коронавируса умерло 83 человека, госпитализация понадобилась 2402 пациентам.

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