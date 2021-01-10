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Факты / Украина
Софія Телішевська |

Статистика коронавируса в Украине: более 2 тыс. человек госпитализированы с Covid-19

5 011 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 января 2021 года. В частности, заболели 113 детей и 164 медработника.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано — 2 100 человек;
  • летальных исходов — 99;
  • выздоровели — 5 292 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки — 23 245 (в том числе методом ПЦР — 17 718, методом ИФА — 5 527).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 1 115 026 человек;
  • выздоровели — 791 598 человек;
  • летальных исходов — 19 767;
  • проведено ПЦР-тестов — 5 769 908.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киеве (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев — 404 случая;
  • Винницкая область — 69 случаев;
  • Волынская область — 124 случая;
  • Днепропетровская область — 240 случаев;
  • Донецкая область — 186 случаев;
  • Житомирская область — 111 случаев;
  • Закарпатская область — 49 случаев;
  • Запорожская область — 207 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 74 случая;
  • Киевская область — 405 случаев;
  • Кировоградская область — 85 случаев;
  • Луганская область — 142 случая;
  • Львовская область — 326 случаев;
  • Николаевская область — 327 случаев;
  • Одесская область — 446 случаев;
  • Полтавская область — 175 случаев;
  • Ровенская область — 159 случаев;
  • Сумская область — 149 случаев;
  • Тернопольская область — 150 случаев;
  • Харьковская область — 344 случая;
  • Херсонская область — 141 случай;
  • Хмельницкая область — 185 случаев;
  • Черкасская область — 302 случая;
  • Черновицкая область — 151 случай;
  • Черниговская область — 60 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине 9 января

9 января Министерство здравоохранения Украины сообщило о 4 846 новых случаях коронавируса, в частности заболело 168 детей и 176 медицинских работников. За время пандемии инфицировалось 1 110 015 украинцев.

За сутки вылечиться удалось 7 961 пациентам, всего выздоровели 786 306 человек, госпитализация понадобилась 2 411 лицу. За 24 часа от осложнений коронавируса умерло 80 пациентов. В общем зафиксировано 19 668 летальных случаев.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

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