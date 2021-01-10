5 011 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 января 2021 года. В частности, заболели 113 детей и 164 медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 2 100 человек;
- летальных исходов — 99;
- выздоровели — 5 292 человека;
- осуществлено тестирований за сутки — 23 245 (в том числе методом ПЦР — 17 718, методом ИФА — 5 527).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 1 115 026 человек;
- выздоровели — 791 598 человек;
- летальных исходов — 19 767;
- проведено ПЦР-тестов — 5 769 908.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киеве (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев — 404 случая;
- Винницкая область — 69 случаев;
- Волынская область — 124 случая;
- Днепропетровская область — 240 случаев;
- Донецкая область — 186 случаев;
- Житомирская область — 111 случаев;
- Закарпатская область — 49 случаев;
- Запорожская область — 207 случаев;
- Ивано-Франковская область — 74 случая;
- Киевская область — 405 случаев;
- Кировоградская область — 85 случаев;
- Луганская область — 142 случая;
- Львовская область — 326 случаев;
- Николаевская область — 327 случаев;
- Одесская область — 446 случаев;
- Полтавская область — 175 случаев;
- Ровенская область — 159 случаев;
- Сумская область — 149 случаев;
- Тернопольская область — 150 случаев;
- Харьковская область — 344 случая;
- Херсонская область — 141 случай;
- Хмельницкая область — 185 случаев;
- Черкасская область — 302 случая;
- Черновицкая область — 151 случай;
- Черниговская область — 60 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине 9 января
9 января Министерство здравоохранения Украины сообщило о 4 846 новых случаях коронавируса, в частности заболело 168 детей и 176 медицинских работников. За время пандемии инфицировалось 1 110 015 украинцев.
За сутки вылечиться удалось 7 961 пациентам, всего выздоровели 786 306 человек, госпитализация понадобилась 2 411 лицу. За 24 часа от осложнений коронавируса умерло 80 пациентов. В общем зафиксировано 19 668 летальных случаев.
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