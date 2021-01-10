5 011 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 января 2021 года. В частности, заболели 113 детей и 164 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 2 100 человек;

летальных исходов — 99;

выздоровели — 5 292 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 23 245 (в том числе методом ПЦР — 17 718, методом ИФА — 5 527).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1 115 026 человек;

выздоровели — 791 598 человек;

летальных исходов — 19 767;

проведено ПЦР-тестов — 5 769 908.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киеве (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев — 404 случая;

Винницкая область — 69 случаев;

Волынская область — 124 случая;

Днепропетровская область — 240 случаев;

Донецкая область — 186 случаев;

Житомирская область — 111 случаев;

Закарпатская область — 49 случаев;

Запорожская область — 207 случаев;

Ивано-Франковская область — 74 случая;

Киевская область — 405 случаев;

Кировоградская область — 85 случаев;

Луганская область — 142 случая;

Львовская область — 326 случаев;

Николаевская область — 327 случаев;

Одесская область — 446 случаев;

Полтавская область — 175 случаев;

Ровенская область — 159 случаев;

Сумская область — 149 случаев;

Тернопольская область — 150 случаев;

Харьковская область — 344 случая;

Херсонская область — 141 случай;

Хмельницкая область — 185 случаев;

Черкасская область — 302 случая;

Черновицкая область — 151 случай;

Черниговская область — 60 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине 9 января

9 января Министерство здравоохранения Украины сообщило о 4 846 новых случаях коронавируса, в частности заболело 168 детей и 176 медицинских работников. За время пандемии инфицировалось 1 110 015 украинцев.

За сутки вылечиться удалось 7 961 пациентам, всего выздоровели 786 306 человек, госпитализация понадобилась 2 411 лицу. За 24 часа от осложнений коронавируса умерло 80 пациентов. В общем зафиксировано 19 668 летальных случаев.

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