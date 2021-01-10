Стреляли из гранатомета: боевики снова нарушили тишину на Донбассе

Днем 10 января боевики, контролируемые РФ, нарушили режим тишины под Авдеевкой.

Об этом говорится в ежедневной сводке ООС.

— В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета.

По состоянию на вечер воскресенья представители ОБСЕ получили сообщение о нарушении режима тишины со стороны оккупантов.

Украинские военные воздержались от ответа на провокацию сепаратистов. Среди личного состава ВСУ боевых потерь нет.

Русский из США пожертвовал $6 тыс. военным медикам в ООС

Российский эмигрант пожертвовал $6 тыс. украинским военным медикам. Для этого он продал свои часы Rolex.

Об этом рассказала журналистка и волонтер ООС Анна Домбровская.

Российский эмигрант пожелал остаться инкогнито: средства были направлены на закупку основных медицинских принадлежностей.