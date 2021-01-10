Украинские спецслужбы могли знать о подготовке убийства Шеремета

Белорусский офицер Игорь Макар, который опубликовал записи разговоров председателя КГБ Беларуси о планировании убийства Павла Шеремета и других людей, заявил, что в 2012 году украинские спецслужбы были уведомлены о подготовке такого преступления.

На вопрос журналиста, почему украинские спецслужбы не отреагировали на данные о подготовке убийства Шеремета, Макар ответить не смог, но заверил, что еще в 2012 году информация была передана Украине, России и даже белорусском МИД.

— В 2012 году Павел еще только собирался переезжать в Украину. Но я знаю, что информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусский МИД. Кстати, тогда Вадим Зайцев и был снят с должности председателя КГБ.

Пленки КГБ и реакция МВД

О том, что КГБ Беларуси планировало ликвидацию Павла Шеремета, стало известно из пленок, опубликованных 4 января независимым изданием EUobserver.

На записях 2012 присутствует голос тогдашнего руководителя КГБ Вадима Зайцева. В материалах четко слышно, что журналиста, который тогда проживал на территории РФ, планировали взорвать таким образом, чтобы “ни рук, ни ног не собрали”.

Между тем МВД Украины заявило, что записи по делу Шеремета подтверждают версию следствия, а для снятия обвинения с фигурантов нет никаких оснований.

Больше года дело убийства Шеремета насчитывает трех главных подозреваемых. Это рок-музыкант и военный Андрей Антоненко (известный также как Riffmaster), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (псевдоним Лиса) и военная медсестра Яна Дугар.

Их задержали в конце 2019 по подозрению в причастности к преступлению. Сейчас Антоненко остается под стражей, Кузьменко находится под домашним арестом после семи месяцев в СИЗО, а Дугар выпустили под залог.

Источник: интервю Новой газете