Менее четверти украинцев готовы делать прививки от коронавируса. К такому выводу пришли ученые Мирового центра данных Киевской политехники имени Игоря Сикорского совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В . Громашевского НАМН Украины.

Согласно исследованиям об уровне доверия украинского общества к прививке в Украине, только 8- 24% готовы вакцинироваться, 10-23% граждан категорически против прививки, а 53-80% украинцев вообще не определились, будут ли они делать прививки или нет.

Это один из самых низких показателей в Европе. Для сравнения, в соседней Польше вакцине доверяет 56% поляков, в Дании готовы вакцинироваться более 70%, в Германии и Нидерландах — 57%. А в Израиле уже сделали прививки 16% населения.

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В то же время больше всего украинцы доверяют британской вакцине Oxford Uni — AstraZeneca, на втором месте по уровню доверия вакцина Moderna, далее следуют Sinovac Biotech и Pfizer — BioNTech. А меньше всего доверия к российской вакцине Gamaleya Sputnik V.

Украина активно проводит переговоры с международными организациями и производителями вакцин против коронавируса. Страна договорилась о поставках 8 млн доз вещества в рамках глобальной инициативы COVAX.

В начале января Украина получила письмо от COVAX с информацией о возможности поставок вещества в страну в ближайшее время.

Анализ выполнен за период с 1 по 8 января 2020 года на базе данных двух информационных системный Robusta Мирового центра данных КПИ и Геоинформатика и InfoStream Информационного центра Электронные вести.

Источник: Мировой центр данных