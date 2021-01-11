По состоянию на 11 января коронавирус в Украине подтвердился еще у 4 288 человек, а общее количество инфицированных достигло 1 119 314.

Среди новых заболевших — 133 ребенка и 184 медработника. В больницы госпитализированы 1 372 пациента.

Жертвами Covid-19 за последний день стали 68 больных, всего с начала пандемии зафиксировано 19 835 летальных случаев.

Выздоровели за сутки 4 819 пациентов, а в целом – 796 417 больных.

Больше всего новых случаев в Запорожской области — 458, а также в Киеве (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

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Подробная статистика за сутки в регионах:

г. Киев — 371

Винницкая область — 97

Волынская область — 103

Днепропетровская область — 243

Донецкая область — 153

Житомирская область — 120

Закарпатская область — 44

Запорожская область — 458

Ивано-Франковская область — 92

Киевская область — 365

Кировоградская область — 12

Луганская область — 140

Львовская область — 160

Николаевская область — 293

Одесская область — 312

Полтавская область — 217

Ровенская область — 88

Сумская область — 160

Тернопольская область — 103

Харьковская область — 96

Херсонская область — 159

Хмельницкая область — 41

Черкасская область — 229

Черновицкая область — 153

Черниговская область — 79.

Коронавирус в Украине 10 января

10 января коронавирус в Украине обнаружили еще у 5 011 граждан, а всего заразились 1 115 026 человек.

В больницы госпитализированы 2 100 больных.

Количество летальных случаев на вчера составило 19 767, из которых 99 — за последний день.

Выздоровели за время пандемии 791 598 украинцев (5 292 — за сутки).