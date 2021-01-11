По состоянию на 11 января коронавирус в Украине подтвердился еще у 4 288 человек, а общее количество инфицированных достигло 1 119 314.
Среди новых заболевших — 133 ребенка и 184 медработника. В больницы госпитализированы 1 372 пациента.
Жертвами Covid-19 за последний день стали 68 больных, всего с начала пандемии зафиксировано 19 835 летальных случаев.
Выздоровели за сутки 4 819 пациентов, а в целом – 796 417 больных.
Больше всего новых случаев в Запорожской области — 458, а также в Киеве (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.
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Подробная статистика за сутки в регионах:
- г. Киев — 371
- Винницкая область — 97
- Волынская область — 103
- Днепропетровская область — 243
- Донецкая область — 153
- Житомирская область — 120
- Закарпатская область — 44
- Запорожская область — 458
- Ивано-Франковская область — 92
- Киевская область — 365
- Кировоградская область — 12
- Луганская область — 140
- Львовская область — 160
- Николаевская область — 293
- Одесская область — 312
- Полтавская область — 217
- Ровенская область — 88
- Сумская область — 160
- Тернопольская область — 103
- Харьковская область — 96
- Херсонская область — 159
- Хмельницкая область — 41
- Черкасская область — 229
- Черновицкая область — 153
- Черниговская область — 79.
Коронавирус в Украине 10 января
10 января коронавирус в Украине обнаружили еще у 5 011 граждан, а всего заразились 1 115 026 человек.
В больницы госпитализированы 2 100 больных.
Количество летальных случаев на вчера составило 19 767, из которых 99 — за последний день.
Выздоровели за время пандемии 791 598 украинцев (5 292 — за сутки).