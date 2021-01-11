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Факты / Украина
Валентина Летяк |

4 288 новых случаев — статистика коронавируса в Украине на 11 января

По состоянию на 11 января коронавирус в Украине подтвердился еще у 4 288 человек, а общее количество инфицированных достигло 1 119 314.

Среди новых заболевших — 133 ребенка и 184 медработника. В больницы госпитализированы 1 372 пациента.

Жертвами Covid-19 за последний день стали 68 больных, всего с начала пандемии зафиксировано 19 835 летальных случаев.

Выздоровели за сутки 4 819 пациентов, а в целом – 796 417 больных.

Больше всего новых случаев в Запорожской области — 458, а также в Киеве (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

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Подробная статистика за сутки в регионах:

  • г. Киев — 371
  • Винницкая область — 97
  • Волынская область — 103
  • Днепропетровская область — 243
  • Донецкая область — 153
  • Житомирская область — 120
  • Закарпатская область — 44
  • Запорожская область — 458
  • Ивано-Франковская область — 92
  • Киевская область — 365
  • Кировоградская область — 12
  • Луганская область — 140
  • Львовская область — 160
  • Николаевская область — 293
  • Одесская область — 312
  • Полтавская область — 217
  • Ровенская область — 88
  • Сумская область — 160
  • Тернопольская область — 103
  • Харьковская область — 96
  • Херсонская область — 159
  • Хмельницкая область — 41
  • Черкасская область — 229
  • Черновицкая область — 153
  • Черниговская область — 79.

Карта поширення коронавірусу в Україні 11 січня

Коронавирус в Украине 10 января

10 января коронавирус в Украине обнаружили еще у 5 011 граждан, а всего заразились 1 115 026 человек.

В больницы госпитализированы 2 100 больных.

Количество летальных случаев на вчера составило 19 767, из которых 99 — за последний день.

Выздоровели за время пандемии 791 598 украинцев (5 292 — за сутки).

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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