В 2021 году расходы на трансплантацию увеличили более чем в четыре раза. Ежегодно в Украине около 5 тыс. граждан нуждаются в пересадке органов или тканей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 11 января. В этом году расходы на трансплантацию органов и тканей увеличили до 502 млн грн. А в 2019 году эта сумма составляла 112 млн грн.

— Мы разрабатываем механизм работы трансплантации в Украине, проводим подробную калькуляцию расходов, чтобы уже в ближайшее время трансплантации стали совершенно обычным видом медицинской помощи, которую украинцы могут получать в своей стране, — отметил министр.

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Степанов отметил, что сейчас важно получить трансплантационную независимость. Это спасет жизнь многим людям, ведь средства будут расходоваться только на лечение.

— Сейчас украинская трансплантация развивается в рамках пилотного проекта Минздрава, который предусматривает изменение финансового механизма по проведению операций по трансплантациях, — подчеркнул Степанов.

Теперь министерство заключает договоры с учреждениями здравоохранения и покрывает все расходы за каждую проведенную трансплантацию. Также тарифы предусматривают возможность улучшения материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения.

В этом году в Украине планируют провести 250 трансплантаций органов и тканей. В 2020 году провели 118 операций.

Также Минздрав создаст пакет медицинских услуг по посттрансплантационному сопровождению.

В Минздраве добавили, что в течение этого года запустят единое аэромедицинское пространство во Львовской и Киевской областях и внедрят воздушные транспортировки людей и донорских органов.

Источник: Минздрав