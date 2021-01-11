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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Наташа Тарчевська |

Доллар подешевел после праздников: курс валют на 11 января

Национальный банк Украины понизил курс доллара к гривне.

На понедельник, 11 января, НБУ установил курс 28,28 грн/1$.

Незначительное повышение цены на евро, по курсу на 11 января, зафиксировалось на 34,90 грн/1€.

Читайте: Каким будет курс доллара в 2021 году и что на него повлияет

Курс валют в Украине от НБУ на 11.01:

  • $1 — 28,28 грн;
  • €1 — 34,90 грн;
  • 1 польский злотый — 7,72 грн;
  • 10 российских рублей — 3,84 грн.

Курс валют НБУ на 11 января 2021 в Украине

Экономический прогноз 2021 для Украины

Вероятный экономический прогноз 2021 для Украины дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он убежден, что прогнозируемый рост украинской экономики в новом году должен составить не менее 5%.

Общий фонд государственного бюджета выполнен на 100%. Премьер обьяснил, что к концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены.

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