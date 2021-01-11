Продолжительность уроков, которые в условиях пандемии проходят в онлайн-режиме, остается неизменной.
С 8 по 24 января 2021 школы работают в формате дистанционного обучения. В свою очередь санитарный регламент предусматривает временные рамки, которые определяют продолжительность онлайн-занятий:
- для учеников 1 класса — не более 10 мин;
- для учеников 2-4 классов — не более 15 мин;
- для учеников 5-7 классов — не более 20 мин;
- для учеников 8-9 классов — 20-25 мин;
- для учеников 10-11 (12) классов на 1 час занятий — до 30 мин, на два часа занятий — 20 мин;
- двойное занятие для учеников 10-11 (12) классов — не более 25-30 мин на первом учебном занятии и не более 15-20 мин на втором.
Следовательно, продолжительность учебных занятий, определенная законом, сохраняется:
- 35 минут для 1 класса;
- 40 минут для 2-4 классов;
- 45 минут для 5-12 классов.
Ограничивается только время непрерывной работы с компьютером во избежание рисков для здоровья.
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Например, для учеников 5 класса время непрерывной работы с компьютером составляет максимум 20 минут. Остальное время учебного занятия — 25 минут — учитель организует работу без компьютера.
Ученики могут выполнять упражнения в рабочей тетради, работать с текстом и задачами в учебнике, выполнять творческие задания и тому подобное. Также в конце занятия учитель может вернуться к режиму видеоконференции для обсуждения выполненных задач.
Локдаун в Украине
Как средство противодействия распространению коронавируса в Украине Кабмин ввел усиленный карантин.
Локдаун в стране будет действовать с 8 до 24 января.
Подробнее об ограничениях во время локдауна в Украине читайте на Фактах ICTV.