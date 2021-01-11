Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приостановило государственное финансирование Голоса, представители которого расценивают такие действия как давление на независимую партию.

— Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным и политическим давлением, — считает председатель партии Голос Кира Рудык.

По ее словам, политсила уже рассматривает варианты обжалования этого решения и призывает НАПК не превышать свои полномочия.

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В Украине возобновили работу НАПК и вернули уголовную ответственность за ложь в е-декларациях. Законы вступили в силу 30 декабря 2020 года.

В соответствии с законом №1079-ІХ, штраф будут назначать, если сведения в декларации чиновника будут отличаться от настоящих на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Источник: Голос