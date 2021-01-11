Когда в Украине можно будет купить вакцину от коронавируса — возможные даты

Со временем украинцы, вероятно, смогут купить вакцину против коронавируса и сделать прививку на платной основе, но это будет возможно не ранее второго полугодия 2021-ого.

Это может быть пятым этапом иммунизации граждан, который стартует после вакцинации населения из групп риска.

— У нас есть четкие этапы, как это будет происходить, когда мы говорим о добровольной, бесплатной вакцинации. В то же время, возможно, появится большой объем вакцины, которая позволит кому-то из группы пятого этапа, украинцам 18-59 лет, купить эту вакцину за деньги, — рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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Сейчас же все партии выкупило государство для обеспечения реализации плана бесплатной вакцинации. В то же время сроки возможной платной вакцинации являются ориентировочными, ведь в приоритете — государственная программа.

— Мы еще пока этот вопрос даже не рассматриваем. Приоритет — обеспечение кампании бесплатной, добровольной иммунопрофилактики, — добавил Виктор Ляшко.

Четыре этапа вакцинации в Украине

22 декабря 2020 года в Украине утвердили план иммунизации населения от коронавируса.

Он предусматривает четыре этапа первоочередной вакцинации людей, находящихся в группе риска.

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