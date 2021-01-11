Николаевская область стала лидером в Украине по интенсивности распространения заболеваемости коронавирусом. Статистика в регионе в два раза выше, чем в Киеве.

Об этом сообщил главный санитарный врач области Владимир Клочко во время совещания в ОГА по вопросам деятельности субъектов хозяйствования в условиях карантина 11 декабря.

— Николаевская область занимает первое место в Украине по интенсивности распространения заболеваемости коронавирусом. Наш показатель сейчас составляет 423,2 на 100 тыс. населения за последние две недели. При этом в Запорожской области — 381, в Киеве — 233, — сказал санврач.

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Он отметил, что в городе Николаев 70% больных. По итогам года уровень заболеваемости детей до 18 лет составляет 5,5%.

Клочко добавил, что у каждого третьего пациента с подозрением на коронавирус обнаружили положительный результат ПЦР-теста.

По состоянию на 11 января в Николаевской области зарегистрировано 34 545 подтвержденных случаев Covid-19, из них 293 за последние сутки.

Коронавирус в Украине

В Украине 11 января сообщили о 4 288 новых случаях заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных достигло 1 119 314.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерло 68 больных, а в целом с начала пандемии зафиксировано 19 835 летальных случаев.

Источник: Николаевская ОГА