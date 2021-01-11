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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

По 20 областям — нули: где перестали тестироваться на Covid-19

В Украине значительно уменьшилось количество тестов на коронавирус методом ПЦР, в Минздраве призывают украинцев активнее тестироваться.

Об этом во время брифинга 11 января сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— Сегодня утром у нас есть остатков, то есть переходящих остатков, которые вечером поступили: Винницкая область — 160 образцов, Днепропетровская — 247, Донецкая — 215, Харьковская — 90. Все остальные — это нули. То есть нет ни одного образца в наших лабораториях по состоянию на 8.15 11 января, — отметил Максим Степанов.

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Поэтому в Минздраве призвали украинцев активнее тестироваться. Это поможет раньше выявлять болезнь и эффективнее бороться с распространением вируса в стране.

Коронавирус в Украине

В Украине фиксируется улучшение ситуации с коронавирусом. По состоянию на 11 января в стране обнаружили 4 288 новых больных.

Однако специалисты связывают такие показатели с уменьшением количества тестирований.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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