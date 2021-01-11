Бесплатные быстрые тесты на антиген SARS-CoV-2 украинцам будут делать в учреждениях первичной медицинской помощи. На кого будет распространяться нововведение, определили в Национальной службе здоровья Украины.
Скрининговое исследование рекомендовано:
- людям с подозрением на Covid-19;
- людям с симптомами тяжелого острого респираторного синдрома, других ОРВИ или с признаками пневмонии;
- пациентам, которые подлежат плановой госпитализации;
- лицам, которые были в тесном контакте с больным Covid-19 и тем, кто вернулся из регионов, где зафиксировано масштабное распространение Covid-19.
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Нужное количество тестов для заведений распределят региональные департаменты здравоохранения.
Скрининговое исследование будут делать при наличии тестов в учреждении. Время обработки результатов – 15 минут.
Украина ждет 1,5 млн экспресс-тестов
В ближайшее время ГП Медицинские закупки должно завезти 1,5 млн экспресс-тестов на коронавирус. Об этом в конце декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Экспресс-тестами прежде всего стремятся обеспечить жителей местностей, где процесс проведения ПЦР-тестирования довольно длительный.
Источник: НСЗУ