Бесплатные быстрые тесты на антиген SARS-CoV-2 украинцам будут делать в учреждениях первичной медицинской помощи. На кого будет распространяться нововведение, определили в Национальной службе здоровья Украины.

Скрининговое исследование рекомендовано:

людям с подозрением на Covid-19;

людям с симптомами тяжелого острого респираторного синдрома, других ОРВИ или с признаками пневмонии;

пациентам, которые подлежат плановой госпитализации;

лицам, которые были в тесном контакте с больным Covid-19 и тем, кто вернулся из регионов, где зафиксировано масштабное распространение Covid-19.

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Нужное количество тестов для заведений распределят региональные департаменты здравоохранения.

Скрининговое исследование будут делать при наличии тестов в учреждении. Время обработки результатов – 15 минут.

Украина ждет 1,5 млн экспресс-тестов

В ближайшее время ГП Медицинские закупки должно завезти 1,5 млн экспресс-тестов на коронавирус. Об этом в конце декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Экспресс-тестами прежде всего стремятся обеспечить жителей местностей, где процесс проведения ПЦР-тестирования довольно длительный.

Источник: НСЗУ