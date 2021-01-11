В Украине будут производить китайскую вакцину от коронавируса Sinovac Biotech. Производством будет заниматься фармацевтическая компания Лекхим в Харькове уже в 2022 году.
Группа компаний заключила соглашение с китайским партнером и стала официальным поставщиком китайской вакцины. Переговоры по этому поводу длились более 10 месяцев.
Кроме того, Лекхим уже в марте доставит в Украине 5 млн доз препарата.
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Эффективность китайской вакцины
Разработчики вакцины Sinovac Biotech сообщают об эффективности 78%. Ее удалось определить в ходе исследований, в которых приняли участие 13 тыc. добровольцев.
Однако при тяжелом течении болезни препарат показал эффективность 100%.
Источник: Лекхим