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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Украина начнет производство китайской вакцины Sinovac Biotech

В Украине будут производить китайскую вакцину от коронавируса Sinovac Biotech. Производством будет заниматься фармацевтическая компания Лекхим в Харькове уже в 2022 году.

Группа компаний заключила соглашение с китайским партнером и стала официальным поставщиком китайской вакцины. Переговоры по этому поводу длились более 10 месяцев.

Кроме того, Лекхим уже в марте доставит в Украине 5 млн доз препарата.

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Эффективность китайской вакцины

Разработчики вакцины Sinovac Biotech сообщают об эффективности 78%. Ее удалось определить в ходе исследований, в которых приняли участие 13 тыc. добровольцев.

Однако при тяжелом течении болезни препарат показал эффективность 100%.

Источник: Лекхим

Фото: Depositphotos

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