С 11 января 2021 года школы в Киеве перешли на дистанционное обучение.

Директор Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян рассказала об особенностях обучения.

— В этом году мы создали Google-календарь, в котором есть важная информация и для родителей, и для педагогов, находящихся в условиях карантина, — отметила Фидалян.

Она добавила, что в 2021 году рекомендовали разрешить ученикам и учителям, которые не имеют средств для дистанционного обучения дома учиться дистанционно с использованием школьной компьютерной техники.

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— Для общения с родителями учеников рекомендовали вместо круглосуточной Viber-связи, которая часто превращается в платформу для ссор, создать школьные электронные ящики, — заявила Елена Фиданян.

Продолжительность онлайн-урока

Онлайн-урок не может продолжаться более 45 минут.

Научными учреждениями Украины еще не разработаны рекомендации по продолжительности онлайн-уроков в условиях дистанционного обучения. Однако существуют нормы о том, сколько может длиться учебная деятельность с ТС в течение урока:

для учеников 1 классов — не более 10 минут;

для учеников 2-4 классов — не более 15 минут;

для учеников 7 классов — не более 20 минут;

для учеников 8-9 классов — 20-25 минут;

для учеников 10-11 классов на 1 час занятий до 30 минут, на 2 часа занятий — 20 минут. При условии парных уроков для учеников 10-11 классов — не более 25-30 минут на первом уроке и не более 15-20 минут на втором уроке.

После успешного тестирования МОН начало активное распространение бесплатного сервиса электронных журналов и дневников среди украинских школ, которые еще не пользуются им.

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