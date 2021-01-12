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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Кто будет представлять Украину на инаугурации Байдена

На инаугурации президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января, Украину официально будет представлять посол в Вашингтоне Владимир Ельченко.

– В соответствии с определенным американской стороной протоколом, все иностранные государства на инаугурации 46-го президента США будут представлены на уровне послов. Украину официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко, – говорится в сообщении посольства Украины в США.

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Перед инаугурацией Джо Байдена действующий президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне.

Такой шаг поможет эффективнее реагировать на возможные акции протеста. В случае чрезвычайной ситуации город сможет получить федеральное финансирование.

Источник: Посольство України в США

Фото: Dreamstime

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