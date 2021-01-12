Министерство энергетики Украины предлагает с 1 февраля ограничить цену на газ для “уязвимых” потребителей уровнем хаб (цена на европейских газовых хабах, — Ред.) минус с добавлением определенной предельной наценки поставщиков и фиксировать такую цену на год.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

— По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5 356 грн (за 1000 куб. м, — Ред.), то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще, примерно, на 15%, – написал он.

По его словам, подконтрольная НАК Нафтогаз Украины компания Укргазвыдобування будет продавать поставщикам для уязвимых потребителей газ по цене хаб минус, цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре, и такое ценообразование выгодно для добывающей компании.

— Поставщики смогут конкурировать, предлагая меньшую наценку к этой цене. Потребители смогут так же свободно выбирать себе поставщика, при этом, если они не являются “уязвимыми” потребителями, то они смогут выбирать и контракты не с фиксированной в год ценой, а любые другие контракты, – добавил Витренко.

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Он уточнил, что сейчас предложение Минэнерго находится на стадии обсуждения.

— Могут быть подводные камни, в частности, юридические ограничения; важно учесть все риски, в частности риск манипуляций со стороны поставщиков; нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет как раз об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад; желательно еще и привлечь международных партнеров для совместного давления на Газпром и др, – описал ситуацию и. о. министра.

Витренко указал, что Минэнерго готово рассмотреть альтернативные предложения, если они лучше и быстрее решают проблемы на рынке.

Описывая эти проблемы, он уточнил, что согласно проведенному по поручению премьер-министра мониторингу цен на газ для населения в январе, основные поставщики, т.н. облгазсбыты, поставляют газ его по средневзвешенной цене 9 618 грн (в диапазоне от 6 990 до 10 800 грн), газоснабжающая компания Нафтогаза – по 7 220 грн.

В Кабинете министров разработали пути решения проблемы роста тарифов на газ для населения. В правительстве есть два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы.

Один из подходов заключается в усилении конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ.