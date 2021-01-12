Минздрав обновил правила пересечения КПВВ с оккупированными территориями Донбасса и Крыма. Теперь самоизоляция прекращается не только через 14 дней или получения отрицательного ПЦР-теста, но и после отрицательного экспресс-теста на антитела к Covid-19.

В таком случае самоизоляция не нужна, заявил на брифинге главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Для этого, по его словам, на границе оборудуют пункты экспресс-тестирования.

Ляшко отметил, что Минздрав уже закупил 1,8 млн таких тестов. Для граждан Украины они будут бесплатные.

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Новые тесты на антиген помогли улучшить ситуацию с коронавирусом в Украине.

Благодаря им удалось быстрее выявлять инфицированных людей.

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