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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

На КПВВ с оккупированными Донбассом и Крымом откроют пункты экспресс-тестирования на Covid-19

Минздрав обновил правила пересечения КПВВ с оккупированными территориями Донбасса и Крыма. Теперь самоизоляция прекращается не только через 14 дней или получения отрицательного ПЦР-теста, но и после отрицательного экспресс-теста на антитела к Covid-19.

В таком случае самоизоляция не нужна, заявил на брифинге главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Для этого, по его словам, на границе оборудуют пункты экспресс-тестирования.

Ляшко отметил, что Минздрав уже закупил 1,8 млн таких тестов. Для граждан Украины они будут бесплатные.

Читайте: Скорее обнаруживают больных Covid-19 — врач о преимуществах антигенных тестов

Новые тесты на антиген помогли улучшить ситуацию с коронавирусом в Украине.

Благодаря им удалось быстрее выявлять инфицированных людей.

Подробнее о тестировании на коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pexels

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