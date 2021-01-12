Погода на 12 января в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 12 января в Украине будет облачной и без осадков. Ветер южный, его скорость достигнет 5-10 м / с.
Средняя влажность воздуха составит 89%, что повлияет на ощущение холода. Осадки с мокрым снегом ожидаются лишь в Запорожской и Херсонской областях.
Подробнее о погоде в Украине 12 января — в материале Фактов ICTV.
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На Востоке дневная температура составит до -1°, ночью местами до -5°.
На Западе облачно, дневная температура до -1°, ночью до -4°.
На Юге синоптики прогнозируют, что днем термометры покажут до -1°, ночью — до -3°.
На Севере днем до + 1°, ночью местами до -5°.
В Центре также мрачно и без осадков: ночью до -4°, днем до + 1°.
В Киеве синоптики прогнозируют до 0° днем, вечером столбик термометра опустится до -4°.
Погода в Украине в январе 2021
В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в январе 2021 относительно теплой.
Во втором месяце зимы часто будет дождить, а вот снега почти не будет.
Средняя месячная температура января составит от -4° до 0°.