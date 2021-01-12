Погода на 12 января в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 12 января в Украине будет облачной и без осадков. Ветер южный, его скорость достигнет 5-10 м / с.

Средняя влажность воздуха составит 89%, что повлияет на ощущение холода. Осадки с мокрым снегом ожидаются лишь в Запорожской и Херсонской областях.

Подробнее о погоде в Украине 12 января — в материале Фактов ICTV.

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На Востоке дневная температура составит до -1°, ночью местами до -5°.

На Западе облачно, дневная температура до -1°, ночью до -4°.

На Юге синоптики прогнозируют, что днем ​​термометры покажут до -1°, ночью — до -3°.

На Севере днем ​​до + 1°, ночью местами до -5°.

В Центре также мрачно и без осадков: ночью до -4°, днем ​​до + 1°.

В Киеве синоптики прогнозируют до 0° днем, вечером столбик термометра опустится до -4°.

Погода в Украине в январе 2021

В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в январе 2021 относительно теплой.

Во втором месяце зимы часто будет дождить, а вот снега почти не будет.

Средняя месячная температура января составит от -4° до 0°.