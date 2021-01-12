Старый Новый год празднуют в ночь с 13 на 14 января. В этом году он приходится на четверг. Традиционный праздник имеет много обычаев, например принято водить Маланку, а на следующий день праздновать Василия. Но важными для украинцев были и приметы. Итак, на что стоит обращать внимание, смотрите в материале Фактов ICTV.
Приметы на Старый Новый год 2021
Считается, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому в эту праздничную ночь стоит веселиться, красиво одеваться, есть вкусности и радоваться накрытому столу.
Также на праздник Маланки нельзя ссориться и нужно обязательно накрыть пышный стол. Считается, что тогда благополучие будет весь год.
Другие приметы:
- хорошая погода 13 января значит, что год будет урожайным;
- 14 января нельзя выносить мусор, а то и счастье из дома вынесешь.
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Приметы на Старый Новый год на посевание
С самого утра 14 января на праздник Василия ребята начинают засевать — ходить по домам и желать счастья и процветания. Важным атрибутом засевания является зерно, которое рассыпают по полу во время пожеланий.
Если говорить о приметах, то можно выделить следующие:
- первым в дом должен зайти парень. Считается, что тогда следующий год будет щедрым для хозяев на богатство, а если зайдет женщина — будет беда;
- засевать стоит еще до восхода солнца, ведь первый гость получит лучшие подарки;
- чем больше ребят придет в этот день засевать, тем большего достатка стоит ожидать в новом году;
- категорически запрещается в этот день убирать рассыпанные зерна до заката или не впускать посевальщиков в дом.
Денежные приметы на Старый Новый год
- чтобы в новом году у вас было много денег, стоит раздать все долги в старом. Считается, что тогда вы войдете в него с чистой душой и получите все сторицей;
- также стоит напомнить и вашим должникам о возврате. Важно, чтобы долг они вернули еще до начала нового года;
- если на Старый Новый год считать монеты – будете плакать целый год.
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Народные приметы на Старый Новый год
- если небо ясное — будет щедрый урожай ягод в новом году;
- туман на Василия — к урожаю, а метель предвещает хороший урожай орехов;
- родившийся 13 января ребенок сможет предсказывать будущее;
- звездная ночь на Василия — лето будет ягодным.
Приметы на замужество на Старый Новый год
- на Маланку лучшее время отправлять сватов к девушке, ведь тогда больше шансов получить согласие на брак;
- семейная жизнь будет счастливой, если на Старый Новый год согласиться на брак.
Как загадать желание на Старый Новый год
Ночь Старого Нового года считается волшебной, поэтому стоит загадать желание, и оно обязательно исполнится. О том, как загадать желание на Старый Новый год правильно, чтобы не упустить свой шанс, расскажут Факты ICTV.