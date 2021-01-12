Старый Новый год празднуют в ночь с 13 на 14 января. В этом году он приходится на четверг. Традиционный праздник имеет много обычаев, например принято водить Маланку, а на следующий день праздновать Василия. Но важными для украинцев были и приметы. Итак, на что стоит обращать внимание, смотрите в материале Фактов ICTV.

Приметы на Старый Новый год 2021

Считается, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому в эту праздничную ночь стоит веселиться, красиво одеваться, есть вкусности и радоваться накрытому столу.

Также на праздник Маланки нельзя ссориться и нужно обязательно накрыть пышный стол. Считается, что тогда благополучие будет весь год.

Другие приметы:

хорошая погода 13 января значит, что год будет урожайным;

14 января нельзя выносить мусор, а то и счастье из дома вынесешь.

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Приметы на Старый Новый год на посевание

С самого утра 14 января на праздник Василия ребята начинают засевать — ходить по домам и желать счастья и процветания. Важным атрибутом засевания является зерно, которое рассыпают по полу во время пожеланий.

Если говорить о приметах, то можно выделить следующие:

первым в дом должен зайти парень. Считается, что тогда следующий год будет щедрым для хозяев на богатство, а если зайдет женщина — будет беда;

засевать стоит еще до восхода солнца, ведь первый гость получит лучшие подарки;

чем больше ребят придет в этот день засевать, тем большего достатка стоит ожидать в новом году;

категорически запрещается в этот день убирать рассыпанные зерна до заката или не впускать посевальщиков в дом.

Денежные приметы на Старый Новый год

чтобы в новом году у вас было много денег, стоит раздать все долги в старом. Считается, что тогда вы войдете в него с чистой душой и получите все сторицей;

также стоит напомнить и вашим должникам о возврате. Важно, чтобы долг они вернули еще до начала нового года;

если на Старый Новый год считать монеты – будете плакать целый год.

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Народные приметы на Старый Новый год

если небо ясное — будет щедрый урожай ягод в новом году;

туман на Василия — к урожаю, а метель предвещает хороший урожай орехов;

родившийся 13 января ребенок сможет предсказывать будущее;

звездная ночь на Василия — лето будет ягодным.

Приметы на замужество на Старый Новый год

на Маланку лучшее время отправлять сватов к девушке, ведь тогда больше шансов получить согласие на брак;

семейная жизнь будет счастливой, если на Старый Новый год согласиться на брак.

Как загадать желание на Старый Новый год

Ночь Старого Нового года считается волшебной, поэтому стоит загадать желание, и оно обязательно исполнится. О том, как загадать желание на Старый Новый год правильно, чтобы не упустить свой шанс, расскажут Факты ICTV.