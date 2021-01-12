Тарифы на отопление и горячую воду 2021 – распоряжение КГГА

Киевская городская государственная администрация обнародовала тарифы на отопление и горячую воду, которые будут действовать до 30 сентября 2021 года.

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для населения вырос на 19,18%. Теперь киевляне будут платить 1 616,48 грн за 1 Гкал (с учетом НДС). До этого тариф составлял 1 356,31 грн за 1 Гкал.

В тарифе не учтены расходы на содержание и ремонт центральных тепловых пунктов, а также расходы на содержание и ремонт индивидуальных тепловых пунктов.

Читайте: С 1 января 2021 повысится минималка, пенсии и тарифы







Тарифы на отопление и горячую воду выросли – сколько будут платить киевляне / 2 фотографии

На 16,08% вырос тариф на поставку горячей воды для населения. Теперь он составляет 99,79 грн за 1 куб. м (с учетом НДС) против предыдущих 85,97 грн за 1 куб. м.

Тариф также приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Тарифы на отопление в 2021 году

Нацкомиссия по вопросам госрегулирования в сферах электроэнергетики и комуслуг пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения на 2021 год. Тарифы на тепло повысили всем 23 компаниям.

После повышения средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составляет 1121,71 грн/Гкал.

В то же время наибольший размер тарифа в КП Миськтепловодоенергия КГУ – 1632,51 грн /Гкал и Северодонецкого ТЭЦ – 1471,54 грн/Гкал, самый низкий – в ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская обл.) – 653,99 грн/Гкал и в ООО ДВ Нефтегазодобывающая компания, где такая же цена.