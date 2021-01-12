Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Молдовы Майя Санду обсудили вопросы защиты территориальной целостности и суверенитета двух государств, внедрение системных реформ и перспективы межпарламентского сотрудничества, сообщает сайт украинского парламента во вторник.

— Территориальная целостность и для нашей, и для вашей страны — не просто слова. Это то, за что мы боремся на протяжении многих лет , — подчеркнул Разумков на встрече с Санду.

Глава украинского парламента отметил, что несмотря на усилия президента, Верховной Рады, международных партнеров, на Донбассе на линии соприкосновения продолжают погибать военнослужащие и мирные граждане Украины.

— Уже седьмой год на востоке Украины идет война. С одной стороны, удалось добиться сокращения количества обстрелов и погибших на фронте. Вместе с тем, вчера у нас случилась первая потеря в этом году. На фронте погиб украинский военнослужащий, — отметил Разумков.







Территориальная целостность и война: что Разумков обсудил с Санду / 2 фотографии

Стороны также обсудили работу антикоррупционных органов в Украине.

— Не могу сказать, что меня как гражданина устраивает результат работы антикоррупционных органов, — сказал Разумков.

При этом он подчеркнул, что деятельность антикоррупционных органов для многих является сдерживающим фактором. Спикер парламента также проинформировал о шагах Рады для обеспечения эффективной деятельности антикоррупционных органов.

Визит Санду в Киев

12 января Майя Санду посетила Киев с официальным визитом.

Она встретилась с руководством Украины.

О том, как отразится визит Санду в Киев на отношениях между Украиной и Молдовой, читайте на Фактах ICTV.