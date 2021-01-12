Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий с 6 до 13 января находится в отпусте, которой проводит вместе с женой и сыном в Объединенных Арабских Эмиратах.

Его семья живет в двухкомнатном номере отеля — в КСУ опровергают информацию СМИ о том, что якобы Тупицкий отдыхает с украинскими и российскими бизнесменами на вилле в Дубае стоимостью 300 тыс. грн в сутки.

— Стоимость пакета услуг, предоставляемого туроператором на трех человек, составляет 242 116,43 грн. В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания, — говорится в сообщении.

На подтверждение пресс-служба обнародовала копии распоряжения об отпуске и туристический ваучер.

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Это не вилла за 300 тыс. в сутки: в КСУ рассказали, как Тупицкий отдыхает в ОАЭ / 2 фотографии

Кроме того, в КСУ отмечают, что у Тупицкого было достаточно средств для такого отдыха, поскольку в декабря 2020 года начисленный доход (вознаграждение судьи) составил 433 538,60 грн.

Отстранение председателя КСУ Тупицкого

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого на два месяца.

30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого “юридически ничтожным”, и призвали его отменить.

Источник: КСУ