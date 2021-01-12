У главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака пополнение в семье.
У него и главы Черниговской областной государственной администрации Анны Коваленко 11 января родилась дочь, девочку назвали Марией.
— Привет, Маричка! Мария Руслановна Хомчак сегодня появилась на свет. Мы счастливы, — поделилась Анна Коваленко.
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Счастливая мама рассказала о событии на своей странице в Facebook и опубликовала снимок. Друзья и коллеги поздравили пару с радостным событием в комментариях и пожелали здоровья девочке.
Руслана Хомчака назначили главнокомандующим Вооруженных сил Украины 21 мая 2019 года. Анна Коваленко стала главой Черниговской обладминистрации 13 октября 2020 года.
Больше информации о семье Руслана Хомчака читайте в материалах на сайте Факты ICTV.
Источник: Анна Коваленко