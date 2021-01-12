У главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака пополнение в семье.

У него и главы Черниговской областной государственной администрации Анны Коваленко 11 января родилась дочь, девочку назвали Марией.

— Привет, Маричка! Мария Руслановна Хомчак сегодня появилась на свет. Мы счастливы, — поделилась Анна Коваленко.

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Счастливая мама рассказала о событии на своей странице в Facebook и опубликовала снимок. Друзья и коллеги поздравили пару с радостным событием в комментариях и пожелали здоровья девочке.

Руслана Хомчака назначили главнокомандующим Вооруженных сил Украины 21 мая 2019 года. Анна Коваленко стала главой Черниговской обладминистрации 13 октября 2020 года.

Больше информации о семье Руслана Хомчака читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Анна Коваленко

Фото: Анна Коваленко, Генеральный штаб ВСУ