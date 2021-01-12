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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Почти 16 тыс.: в Украине рекорд среди тех, кто выздоровел после коронавируса

5 116 положительных тестов в сутки – такая статистика коронавируса в Украине на утро 12 января. В частности, заболел 131 ребенок и 309 медиков. Госпитализировали за день 1 092 человека.

Общее количество инфицированных граждан возросло до 1 124 430 случаев.

Умерли от последствий Covid-19 еще 184 украинца, а в целом — 20 019.

Одолел болезнь за последний день 15 951 пациент, с начала пандемии – 812 368.

Читайте: Когда в Украине начнется платная вакцинация от Covid-19 — вероятные сроки

Больше всего подтвержденных случаев — в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

Коронавирус в регионах:

  • г. Киев — 898 случаев;
  • Винницкая область — 121 случай;
  • Волынская область — 99 случаев;
  • Днепропетровская область — 267 случаев;
  • Донецкая область — 160 случаев;
  • Житомирская область — 72 случая;
  • Закарпатская область — 134 случая;
  • Запорожская область — 463 случая;
  • Ивано-Франковская область — 66 случаев;
  • Киевская область — 284 случая;
  • Кировоградская область — 76 случаев;
  • Луганская область — 47 случаев;
  • Львовская область — 312 случаев;
  • Николаевская область — 52 случая;
  • Одесская область — 315 случаев;
  • Полтавская область — 520 случаев;
  • Ровенская область — 132 случая;
  • Сумская область — 152 случая;
  • Тернопольская область — 83 случая;
  • Харьковская область — 275 случаев;
  • Херсонская область — 73 случая;
  • Хмельницкая область — 18 случаев;
  • Черкасская область — 306 случаев;
  • Черновицкая область — 184 случая;
  • Черниговская область — 7 случаев.

Коронавирус в Украине 11 января

Вчера, 11 января, в Украине зарегистрировано 4 288 случаев коронавируса.

Вчера от последствий инфекции умерли 68 больных, а выздоровели – 4 819 человек.

Больше всего новых случаев было в Запорожской области — 458, а также в Киеве (371), Киевской (365) и Одесской (312) областях.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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