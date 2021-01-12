5 116 положительных тестов в сутки – такая статистика коронавируса в Украине на утро 12 января. В частности, заболел 131 ребенок и 309 медиков. Госпитализировали за день 1 092 человека.
Общее количество инфицированных граждан возросло до 1 124 430 случаев.
Умерли от последствий Covid-19 еще 184 украинца, а в целом — 20 019.
Одолел болезнь за последний день 15 951 пациент, с начала пандемии – 812 368.
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Больше всего подтвержденных случаев — в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.
Коронавирус в регионах:
- г. Киев — 898 случаев;
- Винницкая область — 121 случай;
- Волынская область — 99 случаев;
- Днепропетровская область — 267 случаев;
- Донецкая область — 160 случаев;
- Житомирская область — 72 случая;
- Закарпатская область — 134 случая;
- Запорожская область — 463 случая;
- Ивано-Франковская область — 66 случаев;
- Киевская область — 284 случая;
- Кировоградская область — 76 случаев;
- Луганская область — 47 случаев;
- Львовская область — 312 случаев;
- Николаевская область — 52 случая;
- Одесская область — 315 случаев;
- Полтавская область — 520 случаев;
- Ровенская область — 132 случая;
- Сумская область — 152 случая;
- Тернопольская область — 83 случая;
- Харьковская область — 275 случаев;
- Херсонская область — 73 случая;
- Хмельницкая область — 18 случаев;
- Черкасская область — 306 случаев;
- Черновицкая область — 184 случая;
- Черниговская область — 7 случаев.
Коронавирус в Украине 11 января
Вчера, 11 января, в Украине зарегистрировано 4 288 случаев коронавируса.
Вчера от последствий инфекции умерли 68 больных, а выздоровели – 4 819 человек.
Больше всего новых случаев было в Запорожской области — 458, а также в Киеве (371), Киевской (365) и Одесской (312) областях.