Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)

Укрзализныця запустила чат-боты в Telegram и Viber
Укрзализныця вместе с Visa и Middleware запустила собственный чат-бот, который работает в Telegram и Viber.
Однако пока при помощи сервиса можно купить билеты только на поезда Интерсити+.
Какие функции у чат-бота Укрзализныци
Функции чат-бота Укрзализныци в Telegram и Viber:
- Предоставление справочной информации.
- Обратная связь с клиентами.
- Заказ билетов онлайн.
- Возврат билетов онлайн.
- Заказ питания в дорогу.
Бот поддерживает три языка: украинский, английский и русский.
Как оформить онлайн билет на поезд в Telegram
Чтобы приобрести онлайн билет на поезд Укрзализныци, перейдите по ссылке в чат-бот в Telegram и следуйте инструкции.
- Запуск бота.
- Ввод номера телефона.
- Выбор языка.
- Выбор необходимой функции. Например, купить билет.
- Выбор станции, откуда вы будете отправляться.
- Далее нужно выбрать станцию, куда направляетесь.
- Затем определитесь с временем поездки, поездом и местом в вагоне.
Как купить онлайн билеты на поезда Укрзализныци в Telegram и Viber — инструкция / 19 фотографий
- Также бот предложит вам выбрать перекус в дорогу, но за отдельную плату.
- Нужно добавить свою банковскую карту в бот и оплатить билет.
Как оформить билет на поезд в онлайн через Viber
Чтобы купить билет Укрзализныци онлайн, нужно перейти в чат-бот в Viber и следовать инструкции.
- Введите номер телефона.
- Выберите язык сервиса.
- Затем выбираем необходимый раздел. Например, покупка билета.
- Выбирайте станцию, с которой будете отправляться, а также место, куда хотите поехать.
- Далее нужно выбрать время отправления, поезд, место в вагоне.
- Также пассажирам предлагается несколько вариантов ланчей, но за отдельную плату.
- Затем нужно просто оплатить билет, привязав свою банковскую карту к чат-боту.
Как купить онлайн билеты на поезда Укрзализныци в Telegram и Viber — инструкция / 9 фотографий