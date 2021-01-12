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Факты / Украина / Общество
Как купить онлайн билеты на поезда Укрзализныци в Telegram и Viber — инструкция

Как купить онлайн билеты на поезда Укрзализныци в Telegram и Viber — инструкция

Как купить билеты на поезд Укрзализныци онлайн при помощи чат-ботов в мессенджерах Telegram и Viber — читайте на Фактах ICTV. 

Укрзализныця запустила чат-боты в Telegram и Viber

Укрзализныця вместе с Visa и Middleware запустила собственный чат-бот, который работает в Telegram и Viber.

Однако пока при помощи сервиса можно купить билеты только на поезда Интерсити+.

Какие функции у чат-бота Укрзализныци

Функции чат-бота Укрзализныци в Telegram и Viber: 

  • Предоставление справочной информации.
  • Обратная связь с клиентами.
  • Заказ билетов онлайн.
  • Возврат билетов онлайн.
  • Заказ питания в дорогу.

Бот поддерживает три языка: украинский, английский и русский. 

Как оформить онлайн  билет на поезд в Telegram

Чтобы приобрести онлайн билет на поезд Укрзализныци, перейдите по ссылке в чат-бот в Telegram и следуйте инструкции.

  • Запуск бота.
  • Ввод номера телефона.
  • Выбор языка.
  • Выбор необходимой функции. Например, купить билет.
  • Выбор станции, откуда вы будете отправляться.
  • Далее нужно выбрать станцию, куда направляетесь.
  • Затем определитесь с временем поездки, поездом и местом в вагоне.
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
Как купить онлайн билеты на поезда Укрзализныци в Telegram и Viber — инструкция / 19 фотографий
  • Также бот предложит вам выбрать перекус в дорогу, но за отдельную плату.
  • Нужно добавить свою банковскую карту в бот и оплатить билет.

Как оформить билет на поезд в онлайн через Viber  

Чтобы купить билет Укрзализныци онлайн, нужно перейти в чат-бот в Viber и следовать инструкции.

  • Введите номер телефона.
  • Выберите язык сервиса.
  • Затем выбираем необходимый раздел. Например, покупка билета.
  • Выбирайте станцию, с которой будете отправляться, а также место, куда хотите поехать.
  • Далее нужно выбрать время отправления, поезд, место в вагоне.
  • Также пассажирам предлагается несколько вариантов ланчей, но за отдельную плату.
  • Затем нужно просто оплатить билет, привязав свою банковскую карту к чат-боту.
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
  • Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)
Как купить онлайн билеты на поезда Укрзализныци в Telegram и Viber — инструкция / 9 фотографий

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