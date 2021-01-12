Как купить онлайн билеты Укрзализныци в Telegram и Viber (ИНСТРУКЦИЯ)

Чтобы приобрести онлайн билет на поезд Укрзализныци, перейдите по ссылке в чат-бот в Telegram и следуйте инструкции.

Запуск бота.

Ввод номера телефона.

Выбор языка.

Выбор необходимой функции. Например, купить билет.

Выбор станции, откуда вы будете отправляться.

Далее нужно выбрать станцию, куда направляетесь.

Затем определитесь с временем поездки, поездом и местом в вагоне.











































































Как купить онлайн билеты на поезда Укрзализныци в Telegram и Viber — инструкция / 19 фотографий