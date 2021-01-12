Курс валют НБУ на 12 января 2021 в Украине

Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.

На вторник, 12 января, НБУ установил курс 28,20 грн/1$.

Незначительное снижение цены на евро, по курсу на 12 января, зафиксировалось на 34,28 грн/1€.

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Интересно, что впервые за несколько дней 2021 несколько упала цена на польский злотый и российский рубль.

Курс валют в Украине от НБУ на 12.01:

$1 — 28,20 грн;

€1 — 34,28 грн;

1 польский злотый — 7,56 грн;

10 российских рублей — 3,77 грн.

Экономический прогноз 2021 для Украины

Вероятный экономический прогноз 2021 для Украины дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он убежден, что прогнозируемый рост украинской экономики в новом году должен составить не менее 5%.

Общий фонд государственного бюджета выполнен на 100%. Премьер обьяснил, что к концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены.