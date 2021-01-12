Встреча в нормандском формате: Ермак прибыл в Берлин на консультации

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прибыл в Берлин (Германия) на консультации советников лидеров стран-участниц нормандского формата.

Консультации советников еще не стартовали. В Офисе президента заверили, что проинформируют о результатах переговоров после завершения консультаций.

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Известно, что стороны будут обсуждать реализацию итогов встречи лидеров стран нормандской четверки в Париже в 2019 году в части политического урегулирования конфликта.

Условия встречи нормандской четверки

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук отметил, что следующая встреча лидеров нормандской четверки зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.

Если одна из сторон не выполняет договоренности достигнутые на последней встрече, то это может поставить под вопрос следующую встречу в нормандском формате.