Курс валют в Украине: сможет ли гривна укрепиться во время локдауна

В Украине с 8 по 24 января действует жесткий карантин из-за распространения коронавируса. В результате чего представители многих сфер не имеют возможности работать на полную мощность или вовсе пребывают под замком.

Многие решили, что это критично повлияет на курс валют в стране. Факты ICTV вместе с советником президента по экономических вопросах Олегом Устенко расскажут, почему не стоит паниковать.

— Есть целый ряд факторов, которые действительно влияют на валюту. Например, состояние внешних рынков, которое сейчас достаточно активно улучшается. И позитивные сдвиги касаются как раз тех групп товаров, которые очень важны для Украины — металлы и сельскохозяйственная продукция. Опять-таки это видно по динамике цен в этих группах товаров, которая идет вверх, — рассказывает эксперт.

Позитивная динамика на этих рынках держится уже более месяца, а это означает, что наши импортеры начнут завозить больше выручки на территорию Украины.

— Дополнительное предложение валюты на рынке означает, что будет создаваться давление на укрепление гривны. Параллельно с этим у нас есть дополнительный приток валюты благодаря кредитному ресурсу, — отмечает советник президента.

Он добавил, что это можно проследить по росту золотовалютных резервов, который сейчас находится на пике за последние 10 лет.

Как простой сферы услуг повлияет на курс валют

— У нас есть ограничения в сфере услуг, но все предприятия, которые относятся к промышленности и сельскому хозяйству, продолжают работать. И часть предприятий из сферы услуг также работает, например, банковская система. Ограничения во время локдауна не влияют на курс валют, — рассказывает Олег Устенко.

Кроме того, накануне Минфин продал на несколько млрд гривен облигаций внутригосударственного займа. В частности, были проданы и валютные облигации внутригосударственного займа.

Это свидетельствует о том, что наоборот создается давление на укрепление гривны.

— Тут важно, чтобы НБУ продолжал формировать золотовалютные резервы. Ведь у нас в этом году большие выплаты по кредитах. Чтобы в случае изменений конъюнктуры, была возможность сгладить любые риски, — заявил эксперт.

Курс доллара в 2021 году

В Минэкономики прогнозируют, что в 2021 году в Украине валюта может стоить 28,6 грн за $1.

Между тем аналитики Oxford Economics предполагают, что среднегодовой курс доллара в 2021 году будет на уровне 28,4 грн за $1.

В то же время, согласно прогнозам финансистов, курс доллара в Украине в 2021 году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.