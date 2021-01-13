До конца карантина или отопительного сезона Нафтогаз готов обеспечить бытовых потребителей газом по цене 6,99 грн/куб. м.

Об этом говорится в заявлении НАК.

При этом для потребителей, которые оформили тарифный план Годовой, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров.

– Мы готовы минимизировать давление цен на энергоносители на незащищенные слои населения во время карантина. Понимаем, что введением регулируемых цен на газ правительство сделало вынужденный шаг, вызванный мощным противодействием частных поставщиков развития рынка газа и перехода потребителей к новым поставщиков газа, – отметил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Госрегулирование цен на газ

Во время карантина в Украине может начать действовать государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей.

На заседании Кабмина 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль предложил цену 6,99 грн за кубометр и дал поручение Минэнерго, Минэкономики и Минюстю подготовить проект постановления.

Источник: Нафтогаз