14 января вступает в силу закон о повышении оплаты труда немедицинских специалистов в сфере здравоохранения.

Благодаря этому доплаты смогут получать биологи, биохимики, бактериологи и другие специалисты, которые проводят диагностику Covid-19.

Размер повышения будет такой же, как и у врачей, которые непосредственно работают с больными Covid-19.

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Перечень профессий, на которые будет распространяться нововведения, внесут в течение трех дней в Справочник квалификационных характеристик профессий работников.

Получать доплаты работники будут до завершения борьбы с пандемией.

Кроме того, профессионалам с немедицинским образованием расширят перечень прав и льгот. Они будут иметь право на страхование, соцпомощь от государства в случае болезни или увечья во время работы, на сокращенный рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск, льготное предоставление жилья и т.д.

Повышение зарплат медиков

С 1 сентября 2020 года украинским медикам повысили зарплату. Для этого из Фонда для борьбы с Covid-19 выделили 6 млрд грн.

Поэтому в течение сентября-декабря 2020 года врачи (независимо от должностей – 133 тыс. человек) должны были получить доплату в размере 70% от должностного оклада, то есть 3561 грн в месяц.

Специалисты с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием (247 тыс. человек) – 50% доплаты, то есть 2361 грн.

Младший медперсонал (138 тыс. человек) – 25% минимальной заработной платы, то есть ежемесячную доплату в размере 1181 грн.