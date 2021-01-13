В этом отопительном сезона цены на горячую воду и отопление в Киеве не изменятся. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга 13 января.

– Киев имеет обоснованный и утвержден план расчетов, но цена не изменится. Жители многоквартирных домов платят за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года, – заявил Кличко.

Тем временем, мэр города напомнил киевлянам, как можно повлиять на суммы в платежках за коммунальные услуги.

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По его словам, почти 800 домов уже воспользовались городским программам по энергосбережению.

– Термомодернизация домов позволяет уменьшить расходы на коммунальные услуги в два-три раза, – подчеркнул он.

На 2021 на мероприятия по энергосбережению выделили из бюджета более 150 млн грн.

Тарифы на отопление и горячую воду

Киевская городская государственная администрация обнародовала тарифы на отопление и горячую воду, которые будут действовать до 30 сентября 2021 года.

Тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для населения вырос на 19,18% – с 1 356,31 грн за 1 Гкал до 1 616,48 грн за 1 Гкал (с НДС).

На 16,08% вырос тариф на поставку горячей воды для населения. Теперь он составляет 99,79 грн за 1 куб. м (с НДС) против предыдущих 85,97 грн за 1 куб. м.