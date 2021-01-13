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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Более 300 больных медиков: в Украине 6 409 новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на 13 января зафиксировали 6 409 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 187 детей и 367 медработников.

Всего в Украине с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 1 130 839 человек.

От осложнений, которые вызвал коронавирус, за последние сутки умерли 195 пациентов, всего — 20 214.

Госпитализация за последние сутки понадобилась 2 564 людям.

14 503 человека за сутки выздоровели от коронавируса, всего — 826 871.

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  • г. Киев — 906 случаев;
  • Винницкая область — 211 случаев;
  • Волынская область — 143 случая;
  • Днепропетровская область — 105 случаев;
  • Донецкая область — 189 случаев;
  • Житомирская область — 101 случай;
  • Закарпатская область — 100 случаев;
  • Запорожская область — 529 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 134 случая;
  • Киевская область — 280 случаев;
  • Кировоградская область — 117 случаев;
  • Луганская область — 228 случаев;
  • Львовская область — 277 случаев;
  • Николаевская область — 172 случая;
  • Одесская область — 513 случаев;
  • Полтавская область — 356 случаев;
  • Ровенская область — 235 случаев;
  • Сумская область — 159 случаев;
  • Тернопольская область — 127 случаев;
  • Харьковская область — 521 случай;
  • Херсонская область — 141 случай;
  • Хмельницкая область — 348 случаев;
  • Черкасская область — 269 случаев;
  • Черновицкая область — 165 случаев;
  • Черниговская область — 83 случая.
  • Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 12 января зафиксировали 5 116 новых случаев Covid-19. Общее количество инфицированных граждан выросла до 1124430 случаев.

От последствий коронавируса умерли 184 украинцы, в целом — 20 019.

Фото: Depositphotos

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