В Украине по состоянию на 13 января зафиксировали 6 409 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 187 детей и 367 медработников.
Всего в Украине с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 1 130 839 человек.
От осложнений, которые вызвал коронавирус, за последние сутки умерли 195 пациентов, всего — 20 214.
Госпитализация за последние сутки понадобилась 2 564 людям.
14 503 человека за сутки выздоровели от коронавируса, всего — 826 871.
Читайте: В Украине обнаружили пять видов Covid-19: на Львовщине распространяется мутировавший тип
- г. Киев — 906 случаев;
- Винницкая область — 211 случаев;
- Волынская область — 143 случая;
- Днепропетровская область — 105 случаев;
- Донецкая область — 189 случаев;
- Житомирская область — 101 случай;
- Закарпатская область — 100 случаев;
- Запорожская область — 529 случаев;
- Ивано-Франковская область — 134 случая;
- Киевская область — 280 случаев;
- Кировоградская область — 117 случаев;
- Луганская область — 228 случаев;
- Львовская область — 277 случаев;
- Николаевская область — 172 случая;
- Одесская область — 513 случаев;
- Полтавская область — 356 случаев;
- Ровенская область — 235 случаев;
- Сумская область — 159 случаев;
- Тернопольская область — 127 случаев;
- Харьковская область — 521 случай;
- Херсонская область — 141 случай;
- Хмельницкая область — 348 случаев;
- Черкасская область — 269 случаев;
- Черновицкая область — 165 случаев;
- Черниговская область — 83 случая.
- Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 12 января зафиксировали 5 116 новых случаев Covid-19. Общее количество инфицированных граждан выросла до 1124430 случаев.
От последствий коронавируса умерли 184 украинцы, в целом — 20 019.