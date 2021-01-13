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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Семье умершего от Covid-19 врача Венжиновича назначили страховые выплаты

Семье погибшего от коронавируса медика Ивана Венжиновича назначили страховые выплаты. Врач работал 25 лет в Почаевской районной больнице.

Во время эпидемии он лечил больных Covid-19. В конце сентября медика госпитализировали с симптомами тяжелой двусторонней пневмонии. Впоследствии он умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Сначала семье отказали в страховых выплатах. Но впоследствии комиссия установила, что врач действительно умер от Covid-19. Документы на назначение выплат прислали в Фонд социального страхования в Тернопольской области.

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По состоянию на конец 2020 года лишь треть семей медицинских работников, умерших от коронавируса, получили компенсацию от государства.

Семья врача, умершего от Covid-19, не получила выплаты

Жена и двое детей известного в Тернопольской области специалиста остались без выплаты в размере 1,5 млн грн, которую им гарантировала страна за смерть врача от Covid-19. Медик посвятил 25 лет этой деятельности и был героем социальной рекламы Спасибо за жизнь.

Михаил Радуцкий обращался с официальными запросами к министрам социальной политики Марине Лазебной и здравоохранения Максиму Степанову с требованием провести объективное расследование смерти Ивана Венжиновича.

Фото: Dreamstime

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