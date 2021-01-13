Карантин в Украине и мире не отступает. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 13 января в мире зарегистрировано более 90 млн случаев коронавируса.

От осложнений Covid-19 умерло около 1,9 млн человек. Лидерами по количеству больных остаются США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания. Наибольший уровень смертности зафиксирован в США, Бразилии, Индии, Мексике и Великобритании.

Коронавирус в мире

В Греции хотят создать сертификаты вакцинации на территории Европейского Союза. Это позволит свободно передвигаться странами-членами ЕС и побудит людей добровольно делать прививки.

Специалисты в Финляндии планируют разработать вакцину для животных, которые могут переносить коронавирус. Речь идет в частности о норках и енотах.

В Китае сделали прививки от коронавируса более 10 млн гражданам. В то же время местная фармацевтическая компания Sinovac заявила, что уже в феврале может увеличить производство вакцины до 1 млрд в год.

Япония запретила въезд иностранцам — границы закрыты даже для бизнесменов. Власти Молдовы продолжили режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса до 15 февраля. В Италии разрешили продолжить особый режим до апреля.

По состоянию на 13 января, британский штамм Covid-19 зарегистрировано уже в 50 странах. Согласно исследованиям китайских ученых, заразность новых штаммов коронавируса повысилась до 70%.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В рейтинге распространения коронавируса в мире Украина занимает 17 место. По состоянию на 13 января, среди украинцев подтвердили 1 130 839 случаев коронавируса, за последние сутки — 6 409. В частности заболело 187 детей и 367 медицинских работников.

За 24 часа от коронавируса умерло 195 пациентов. Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

С 14 января в Украине будут наказывать предпринимателей, которые впускают в учреждения или другие общественные места посетителей без средств защиты.