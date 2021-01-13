В 2020 монобольшинство приняло лишь 16% всех законов — КИУ

В течение 2020 парламентское монобольшинство Слуги народа уменьшилось до 211 депутатов, таким образом потеряв свою дееспособность.

С такой статистикой выступили в Комитете избирателей Украины. Для принятия того или иного закона необходимо не менее 226 голосов.

Всего за год в Верховной Раде было принято 230 законов, лишь 16% из которых — голосами монобольшинства.

Согласно статистике КИУ, показатели голосований монобольшинства продолжают снижаться.

После оценки результатов исследования глава КИУ Алексей Кошель подытожил, что по состоянию на начало 2021 Слуга народа уже не способна самостоятельно принимать законы.

— Фактически во время каждого голосования в Слуге народа есть более десятка депутатов, которые или вообще не голосуют, или нажимают воздержался или против. Поэтому это вопрос фракционной дисциплины и политических расколов внутри политической силы.

В среднем Слуга народа поддерживала те или иные законы в таком разрезе:

сентябрь 2019 — 231 депутат;

сентябрь 2020 — 206 депутатов;

декабрь 2020 — 211 депутатов.

Планы Верховной Рады на январь 2021

Председатель парламентской фракции Давид Арахамия рассказал о планах Рады на январь.

Наиболее важными законами станут налоговая амнистия и реформа СБУ, голосование за которую не состоялось из-за нехватки времени.

Подробнее о подводных камнях, рисках и преимуществах проекта реформы СБУ в интервью Фактам ICTV рассказал бывший советник главы СБУ Юрий Михальчишин.

Источник: Комитет избирателей Украины