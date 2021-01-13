В Киеве хотят разрешить детям из младших классов ходить в школу во время локдауну. Мэр Виталий Кличко обратился с соответствующим предложением в Кабинет министров.

— Я обратился в Министерство образования и правительству с тем, чтобы возобновить учебу в младшей школе. Потому что если у нас работают детсады, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа. Поскольку пребывание детей в старших группах садов и в младших классах мало чем отличается. И дистанционное обучение для учеников младших классов — неэффективно, — подчеркнул мэр во время брифинга.

Он отметил, что возвращение в школы учеников улучшит и процесс обучения, и разрешит их родителям спокойно работать.

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— Надеюсь, правительство прислушивается и примет взвешенное и логичное решение, — отметил Виталий Кличко.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан также заявил, что дети до 10 лет должны начать ходить в школу, поскольку они не являются движущей силой эпидпроцесса и болеют очень мало.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 13 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 906 человек. Всего в столице заболели 119 392 жителя города. Среди новых больных — 25 медиков.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах города.

Подробнее о распространении коронавируса в Киеве, читайте на сайте Факты ICTV.