Вмешательство украинцев в выборы США — Ермак пообещал наказать виновных

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новости о санкциях, которые США ввели против компаний и граждан Украины. Их обвинили во вмешательстве в выборы президента США, которые состоялись в ноябре 2020 года.

Председатель ОП пообещал наказать виновных, несмотря на то, к какой политической партии они принадлежат.

For the sake of clarity — regardless of party affiliation, this administration will do everything in its power to hold those responsible for meddling in US elections.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 13, 2021