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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Вмешательство украинцев в выборы США — Ермак пообещал наказать виновных

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новости о санкциях, которые США ввели против компаний и граждан Украины. Их обвинили во вмешательстве в выборы президента США, которые состоялись в ноябре 2020 года.

Председатель ОП пообещал наказать виновных, несмотря на то, к какой политической партии они принадлежат.

— Администрация сделает все необходимое, чтобы привлечь к ответственности виновных во вмешательстве в выборы США.

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Против кого ввели санкции США

Накануне США обнародовали список организаций и лиц, против которых введены санкции. Их подозревают в нелегальном вмешательстве в выборы по сотрудничеству с Российской Федерацией.

В перечень вошло несколько украинских СМИ, действующие и бывшие депутаты, экс-прокурор и дипломат, а также люди из окружения политика Андрея Деркача. Список лиц, против которых введены санкции, смотрите на Фактах ICTV.

Фото: УНИАН

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