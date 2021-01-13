Подготовкой дарственной на квартиру занимается нотариус. Процедура оформляется госорганами по месту регистрации участников сделки либо по месту нахождения недвижимости.

Договор дарения на квартиру бывает двух видов:

реальный;

консенсуальный.

Реальный договор вступает в силу сразу с момента его заключения, а консенсуальный – при выполнении оговоренных условий, например, в день достижения одаряемым 18-летия.

Иногда в дарственной прописывают условия, при которых одаряемый вступит в права собственности, например, в момент заключения им брака. Можно также указать условие, что в подаренной квартире будет проживать член семьи, которого нельзя выселить.

Однако если человек, дарящий имущество, умрет раньше, чем вступит в силу консенсуальный договор дарения, объект недвижимости перейдет к законным наследникам, а не к одаряемому.

Отметим, что дарственная отличается от завещания и договора купли-продажи тем, что передает безоговорочное право собственности на квартиру конкретному лицу. Если человек находится в браке и впоследствии разведется, второй супруг не сможет претендовать на часть имущества.

Дарителем и одаряемым могут быть несовершеннолетние граждане. В таком случае их интересы должны представлять законные представители – родители, опекуны или усыновители.

Если несовершеннолетнее лицо выступает дарителем, необходимо получить соответствующее письменное согласие на заключение договора дарения в соответствующем территориальном органе опеки и попечительства.