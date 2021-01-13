Шаг 1. Определяем условия договора дарения
Подготовкой дарственной на квартиру занимается нотариус. Процедура оформляется госорганами по месту регистрации участников сделки либо по месту нахождения недвижимости.
Договор дарения на квартиру бывает двух видов:
- реальный;
- консенсуальный.
Реальный договор вступает в силу сразу с момента его заключения, а консенсуальный – при выполнении оговоренных условий, например, в день достижения одаряемым 18-летия.
Иногда в дарственной прописывают условия, при которых одаряемый вступит в права собственности, например, в момент заключения им брака. Можно также указать условие, что в подаренной квартире будет проживать член семьи, которого нельзя выселить.
Однако если человек, дарящий имущество, умрет раньше, чем вступит в силу консенсуальный договор дарения, объект недвижимости перейдет к законным наследникам, а не к одаряемому.
Отметим, что дарственная отличается от завещания и договора купли-продажи тем, что передает безоговорочное право собственности на квартиру конкретному лицу. Если человек находится в браке и впоследствии разведется, второй супруг не сможет претендовать на часть имущества.
Дарителем и одаряемым могут быть несовершеннолетние граждане. В таком случае их интересы должны представлять законные представители – родители, опекуны или усыновители.
Если несовершеннолетнее лицо выступает дарителем, необходимо получить соответствующее письменное согласие на заключение договора дарения в соответствующем территориальном органе опеки и попечительства.
Шаг 2. Готовим документы участников сделки
Нотариусу необходимо предоставить следующие документы, удостоверяющие личности сторон сделки:
- паспорта и ИНН дарителя и одаряемого;
- свидетельство о рождении (в том случае, если дарение происходит между родственниками первой или второй линии родства);
- паспорт и ИНН супруга/ги и свидетельство о браке (если недвижимость приобреталась дарителем в браке).
К первой линии родства относятся дети, супруг/га и родители. Ко второй линии родства относятся родные братья и сестры, бабушки и дедушки.
Шаг 3. Предоставляем нотариусу документы на квартиру
На следующем этапе необходимо нотариусу предоставить документы на недвижимость:
- документ, подтверждающий право собственности дарителя на квартиру (договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство, договор дарения);
- технический паспорт на квартиру (его выдает БТИ на основании правоустанавливающего документа на недвижимость, паспорта и ИНН владельца);
- информационная справка БТИ (необходима в том случае, если передаваемая в дар недвижимость приобреталась до 2010 года; выдается на основании запроса от нотариуса и документа, подтверждающего право собственности на квартиру);
- справка о составе зарегистрированных лиц в квартире (выдается в Центре предоставления административных услуг по месту нахождения недвижимости);
- письменное согласие на заключение Договора дарения в соответствующем территориальном органе опеки и попечительства (если дарителем выступают родители, опекуны или усыновители от лица несовершеннолетних детей);
- согласие супруга/ги, заверенное нотариусом (если передаваемая в дар квартира находится в совместной собственности мужа и жены);
- оценка стоимости квартиры (выдает БТИ на основании правоустанавливающего документа на квартиру, техпаспорта и выписки из реестра прав собственности, полученной в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество).
Шаг 4. Оплачиваем госпошлину и услуги нотариуса (для дарителя)
Стоимость дарственной на квартиру в Украине включает:
- оплату услуг нотариуса (~4–5 тыс. грн);
- госпошлину (1% от оценочной стоимости квартиры).
Госпошлину можно оплатить непосредственно нотариусу, который в конце отчетного периода выполнит необходимые перечисления в бюджет Украины.
После оформления дарственной одаряемому необходимо будет оплатить налог на доходы физлиц и военный сбор (шаг 6).
Шаг 5. Получаем договор дарения на руки
После того, как все документы будут готовы, а проверки – выполнены, нотариус оформит договор дарения в двух экземплярах. С этого момента квартира переходит в собственность одаряемого (если договором не предусмотрено дополнительных условий).
Дарственную можно оспорить в суде в течение одного года с момента ее оформления. Основанием для этого могут стать:
- умышленное совершение преступления одаряемым по отношению к дарителю;
- обманные действия с целью принуждение дарителя к оформлению договора дарения;
- признание дарителя недееспособным, не осознающим свои действия в момент подписания договора.
Оспаривание договора дарения регулируется ст. 728 Гражданского кодекса Украины.
Шаг 6. Оплачиваем налог на доходы и военный сбор (для одаряемого)
После получения квартиры в собственность одаряемый должен оплатить налог на доходы физических лиц в размере 5% от оценочной стоимости недвижимости и военный сбор в размере 1,5% от оценочной стоимости недвижимости.
Если одаряемый состоит в первой и второй степени родства с дарителем, то он освобождается от уплаты этих налогов.
Если даритель или одаряемый – нерезиденты Украины, ставка налога на доходы физлиц составит в этом случае не 5%, а 18%.
Чтобы одаряемому оплатить налоги, необходимо до 1 мая следующего года после оформления дарственной подать налоговую декларацию в орган Государственной фискальной службы по месту его жительства.
Сам налог следует оплатить до 1 августа следующего года. Реквизиты для уплаты налога можно найти на сайте Государственной казначейской службы Украины или в отделе Государственной фискальной службы.