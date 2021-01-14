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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Акустическое насилие: в транспорте могут обязать слушать музыку в наушниках

Парламент обрабатывает законопроект о запрете акустического насилия в общественномтранспорте №3006.

Сейчас документ находится на рассмотрении в Комитете по вопросам интеграции Украины в ЕС. Его цель — защитить пассажиров в транспорте от навязчивой музыки и аудио продукта.

Для этого предлагается внести изменения в статью 40 закона Украины Об автомобильном транспорте.

Что предусматривает законопроект:

  • Установить запрет на трансляцию в салонах рейсовых автобусов музыки, звука фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке.
  • Передача звука может осуществляться только на индивидуальные наушники пассажиров.
  • В такси или во время нерегулярных автобусных перевозок такая трансляция допускается по согласию всех пассажиров.
  • Изменение правил перевозок на всех видах пассажирского транспорта.
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