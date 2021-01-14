Акустическое насилие: в транспорте могут обязать слушать музыку в наушниках

Парламент обрабатывает законопроект о запрете акустического насилия в общественномтранспорте №3006.
Сейчас документ находится на рассмотрении в Комитете по вопросам интеграции Украины в ЕС. Его цель — защитить пассажиров в транспорте от навязчивой музыки и аудио продукта.
Для этого предлагается внести изменения в статью 40 закона Украины Об автомобильном транспорте.
Что предусматривает законопроект:
- Установить запрет на трансляцию в салонах рейсовых автобусов музыки, звука фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке.
- Передача звука может осуществляться только на индивидуальные наушники пассажиров.
- В такси или во время нерегулярных автобусных перевозок такая трансляция допускается по согласию всех пассажиров.
- Изменение правил перевозок на всех видах пассажирского транспорта.
AirPods Max
Apple представила AirPods Max — свои первые фирменные накладные наушники. Они поддерживают активное шумоподавление, оснащены адаптивным эквалайзером и пространственным аудио.
Наушники представлены в пяти цветах: голубой, зеленый, розовый, серый и серебристый. Предварительные заказы стартовали по цене $550 (около 15 500 грн).