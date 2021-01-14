По состоянию на 14 января криптовалюта биткоин снова подорожала и пересекла отметку $38 тыс.

В течение дня стоимость биткоина росла, свидетельствуют данные биржи Coindesk.

Максимальный показатель $38,7 тыс. фиксировался в 10.15 и 15.30.

Эксперты связывают рост стоимости криптовалюты с процессами, которые происходят в США, а именно с объявлением Палатой представителей США импичмента действующему президенту США Дональду Трампу.

Курс биткоина

В течение 2020 года криптовалюта биткоин постоянно демонстрировала рост стоимости. В последний месяц года этот процесс значительно ускорился, рекорды фиксировались почти каждый день.

Продолжилось укрепление биткоина и в январе 2021 года. На цене криптовалюты отразилась пандемия коронавируса, а также открытие доступа к ней гражданам США.

Подробнее о стоимости криптовалюты биткоин читайте в материалах на Фактах ICTV.

Источник: Coindesk