На четверг, 14 января, Национальный банк Украины снова понизил курс евро и доллара к гривне.

В частности, курс доллара установлен на уровне 27,97 грн/$1. Это на 7 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Европейская валюта потеряла еще 4 копейки. Ее курс НБУ зафиксировал на уровне 34,03 грн/€1.

Курс валют в Украине от НБУ на 14.01:

$1 — 27,97 грн;

€1 — 34,03 грн;

1 польский злотый — 7,51 грн;

10 российских рублей — 3,79 грн.

Курс доллара в 2021

Эксперты считают, что рост курса доллара в Украине будет сдерживать увеличение экспорта товаров и услуг, восстановление спроса нерезидентов относительно покупок государственных ценных бумаг и предоставление кредитов международными финансовыми организациями.

Согласно прогнозу аналитиков, курс доллара в 2021 году может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.