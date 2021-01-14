На четверг, 14 января, Национальный банк Украины снова понизил курс евро и доллара к гривне.
В частности, курс доллара установлен на уровне 27,97 грн/$1. Это на 7 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Европейская валюта потеряла еще 4 копейки. Ее курс НБУ зафиксировал на уровне 34,03 грн/€1.
Курс валют в Украине от НБУ на 14.01:
- $1 — 27,97 грн;
- €1 — 34,03 грн;
- 1 польский злотый — 7,51 грн;
- 10 российских рублей — 3,79 грн.
Курс доллара в 2021
Эксперты считают, что рост курса доллара в Украине будет сдерживать увеличение экспорта товаров и услуг, восстановление спроса нерезидентов относительно покупок государственных ценных бумаг и предоставление кредитов международными финансовыми организациями.
Согласно прогнозу аналитиков, курс доллара в 2021 году может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.