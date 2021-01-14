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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Комитет Рады согласовал сокращение количества депутатов до 300

Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроект №1017 щодо зменшення конституцій ного складу ВР до 300 осіб.

Народний депутат від фракції Слуга народу Сергій Демченко зазначив, що після річної перерви Комітет надав зелене світло на зменшення складу народних депутатів України з 450 до 300. Остаточне рішення щодо цього залишається у руках самого парламенту.

— За умови ухвалення законопроекту не менш як двома третинами від конституційного складу ВРУ (300 депутатів) у наступному складі Верховної Ради побачимо не більше 300 народних обранців, — зазначив Демченко.

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Більше про долю законопроекту

16 декабря 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов, а также вводит пропорциональную избирательную систему.

4 февраля 2020 года Рада предварительно одобрила законопроект О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины.

Президент Владимир Зеленский 13 октября в видеообращении анонсировал, что 25 октября, кроме местных выборов, состоится всенародный опрос. В украинцев, в частности, спрашивали, поддерживают ли они сокращение количества депутатов в Верховной Раде до 300.

Согласно предварительным результатам опроса, такое предложение поддерживают 89,60% респондентов, против — 7,12%.

Источник: Сергей Демченко

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