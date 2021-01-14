Должны найти компромисс: Кабмин обсудил с МВФ цены на газ

Кабинет министров Украины провел конструктивную встречу с Международным валютным фондом, обсуждая вопрос относительно цены на газ.

— Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы. Предстоит найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем, — отметил премьер-министр Украины.

Позиця МВФ

Международный валютный фонд обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о снижении цен на газ для бытовых потребителей.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа. Он отметил, что решение о снижении цен еще не принято. но это может произойти в ближайшее время.

Марченко добавил, что постоянно проводятся консультации, в частности с Международным валютным фондом. Уже неделю продолжается обсуждение вопроса по тарифам на газ.