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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Должны найти компромисс: Кабмин обсудил с МВФ цены на газ

Кабинет министров Украины провел конструктивную встречу с Международным валютным фондом, обсуждая вопрос относительно цены на газ.

Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы.

Предстоит найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем, — отметил премьер-министр Украины.

Позиця МВФ

Международный валютный фонд обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о снижении цен на газ для бытовых потребителей.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа. Он отметил, что решение о снижении цен еще не принято. но это может произойти в ближайшее время.

Марченко добавил, что постоянно проводятся консультации, в частности с Международным валютным фондом. Уже неделю продолжается обсуждение вопроса по тарифам на газ.

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