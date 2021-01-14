МВФ обеспокоен намерением Кабмина снизить цену на газ

Международный валютный фонд обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о снижении цен на газ для бытовых потребителей.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа. Он отметил, что решение о снижении цен еще не принято. но это может произойти в ближайшее время.

Марченко добавил, что постоянно проводятся консультации, в частности с Международным валютным фондом. Уже неделю продолжается обсуждение вопроса по тарифам на газ.

— О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое, пока нет, — заявил министр.

По его словам, правительство пытается объяснить представителям МВФ, что непринятие решения о снижении цен может иметь весьма негативные последствия для экономики страны в целом.

— То есть здесь вопрос, насколько мы аргументированно эту позицию будем доказывать, — сказал Марченко.

Повышение тарифов на газ

С 1 января этого года в Украине подорожала стоимость услуг транспортировки газа. Цены на тарифы выросли в 40 поставщиков, снижение стоимости зафиксировали только в трех облгазах.

В связи с этим депутаты фракции Слуга народа объявили о наработке антикризисного плана для урегулирования ситуации.