В Киевской городской государственной администрации планируют капитально отремонтировать улицу Крещатик.

Среди прочего починят коллектор дождевой канализации и коммуникационный коллектор, заменят покрытие тротуаров, отремонтируют сеть наружного освещения, озеленят улицу и установят на ней системы орошения.

Также на Крещатике появятся дополнительные наземные пешеходные переходы – на пересечении с улицей Прорезной и с улицей Михайловской, а также камеры видеонаблюдения.

А вот где обустроят велополосы – на проезжей части или на тротуаре, пока не определились.

– В этом вопросе не только автовладельцы и пешеходы имеют полярные мнения. Даже у представителей велосообщества отсутствует единое видение. Поэтому этот вопрос еще открыт, – сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Отремонтируют ли Крещатик в 2021 году, зависит от эпидемиологической ситуации, необходимости выделения дополнительных средств на приоритетные отрасли и наполнения бюджета.

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В этом году, по словам чиновника, завершат реконструкцию Пейзажной аллеи, капитальный ремонт ул. Степана Бандеры.

А также продолжат строительство Подольского мостового перехода, Большой Кольцевой дороги на участках от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской и от ул. Богатырской до просп. Оболонского, капитальный ремонт улиц Чернобыльской, Борщаговской и т.д.

Капитальный ремонт также должны сделать на ул. Милославской, переданной в 2020 году на баланс столицы участка Кольцевой дороги от ул. Ватутина до Одесской площади, ул. Толстого и путепровода через железную дорогу на ул. Льва Толстого.

На Крещатик вернут каштаны

В мае мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что можжевельник, который высадили вдоль Крещатика, пересадят в парки и скверы города.

Каштаны высадят Крещатике после реконструкции.

Главную улицу страны не реставрировали с 1998 года.