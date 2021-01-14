Новый штамм коронавируса: Ляшко рассказал, есть ли мутация в Украине

На территории Украины пока не зафиксировали новый (британский) штамм коронавируса, о котором впервые сообщили 14 декабря в Великобритании.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Сейчас мы отправляем в лабораторию ВОЗ, которая находится в клинике Шарите в Германии, 200 новых изолятов вируса. До сих пор этого штамма в Украине не обнаружили, — уточнил Виктор Ляшко.

Пока в ведомстве изучают этот вопрос.

При этом если в Украине обнаружат новый штамм коронавируса, это может повлиять на введение карантинных мер в стране, уточнил главный санитарный врач.

Новый штамм коронавируса

В середине декабря 2020 года в Великобритании сообщили о появлении нового штамма коронавируса, который быстрее распространяется.

Из-за этого в стране ужесточили карантин.

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