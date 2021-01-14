Онлайн-торговля лекарствами в пределах конкретных областей нивелирует механизм доступности препаратов — Карасев

Крупные аптечные сети, удерживающие долгие годы под контролем фармацевтический рынок, пытаются отыграть через нормативные акты Кабмина законодательные новшества, открывающие перспективы формирования в Украине цивилизованного конкурентного рынка лекарственных препаратов.

Такой точки зрения придерживается директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя отдельные положения разработанного Гослекслужбой Украины проекта постановления Кабмина О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственным средствами импорта лекарственных средств.

По мнению эксперта, проект документа по своей сути играет на руку владельцам крупных аптечных сетей.

Отдельные инициативы Гослекслужбы не выдерживают критики и напрочь перечеркивают смысл основных положений принятого в сентябре 2020 года закона о дистанционной торговле и почтовой доставке медицинских препаратов.

В частности, Карасев указывает на пункт 184-13 предлагаемых изменений: Доставка заказанных лекарственных средств осуществляется исключительно из аптечного учреждения лицензиата в границах одной области, в которой размещено аптечное учреждение.

— Предлагаемые изменения в Лицензионные условия в корне противоречат нормам закона о дистанционной торговле лекарствами. Закон преследует абсолютно иную цель – с помощью интернет-торговли предоставить людям возможность находить и покупать необходимые, отсутствующие в их областях, лекарства в других регионах. Кроме того, за счет появления рыночной конкуренции люди должны получить право сравнивать цены и экономить на покупке лекарств, — отмечает эксперт.

В данном же случае Гослекслужба хочет ограничить территориальными границами каждой конкретной области право потребителя на выбор нужных и более дешевых препаратов.

— Мы наблюдаем очередную попытку аптечных монополистов отыграть неудобный прогрессивный закон, не допустить появления конкурентов и сохранить практику ценового диктата посредством монопольных сговоров на рынке. Ни для кого не секрет, что в Украине цены на лекарства необоснованно завышены в разы. Это приносит аптечным монополистам сверхприбыли, которых они автоматически лишатся с появлением в Украине полноценного прозрачного рынка дистанционной торговли лекарствами, — утверждает аналитик.

Вадим Карасев отметил также, что идею ограничения онлайн-торговли границами конкретных регионов и даже отдельно взятых населенных пунктов аптечное лобби активно муссировало еще в ходе общественных обсуждений проекта закона о дистанционной торговле и почтовой доставке лекарственных средств.

Однако их аргументация была очевидно-лоббистской, идущей в противоречие с логикой авторов законопроекта, поручениями президента о необходимости реализации государственной программы доступности лекарств, ожиданиями рынка и широкой потребительской общественности.

— Закон был принят в противоречие коммерческим интересам аптечных монополий и теперь осуществляется попытка исказить его суть, сохранив за собой на фармацевтическом рынке привычное статус-кво, — подытожил эксперт.

Фото: УНІАН